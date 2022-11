Trovato morto in casa dopo 8 mesi, tragedia della solitudine a Lentini

Una tragedia della solitudine. A Lentini un uomo, G.P. (le sue iniziali), 60 anni, è morto in casa ed è stato trovato solamente dopo otto mesi, con il corpo ormai mummificato. L’uomo, separato da oltre vent’anni dalla moglie e con i figli residenti fuori città, abitava in una casa in via Milano, nel quartiere Soprafiera, dove viveva da solo.

Non aveva molti amici ma i vicini di casa non vedendolo da diversi mesi, mercoledi sera, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri, i quali con l’aiuto dei vigili del duoco del distaccamento di Lentini hanno aperto la porta della casa. A quel punto la scoperta: il corpo del sessantenne era terra esamine e quasi mummificato. Informato il magistrato di turno della Procura, il quale ha incaricato il medico legale per l’esame autoptico. Il corpo è stato trovato denutrito all'interno di una stanza al piano terra. Da una prima ricostruzione la morte risale a sei-otto mesi fa. I militari dell'Arma hanno sentito i residenti della zona e i figli che vivono fuori Sicilia per ricostruzione gli ultimi mesi dell'uomo. Secondo il medico legale l'uomo che a causa della pandemia non è riuscito a socializzare si è abbandonato a se stesso. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Lentini.

