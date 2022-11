Riparata la casetta dell’acqua a Siracusa: in tre mesi erogati oltre centomila litri, alti i risparmi

È stata riparata in tempo record la casetta dell’acqua di via Barresi a Siracusa. Un impianto prezioso per la città, che consente ai cittadini un enorme risparmio ma contemporaneamente un’occasione da non sprecare per il riciclo della plastica.

La struttura era stata vandalizzata nei giorni scorsi: ignoti avevano divelto l’erogatore, rubando il poco incasso, distruggendo la bacheca e compromettendo parte dell’impianto idrico.

Il sindaco Francesco Italia oggi dà notizia della riparazione, fornendo anche numeri importanti sull’utilizzo della casetta. “La casetta comunale dell’acqua vandalizzata in via Barresi è stata riparata grazie alla solerzia di Siam – scrive il primo cittadino –, dotandola di un sistema di sorveglianza potenziato. Da fine giugno a fine settembre sono numerosissimi i cittadini che hanno utilizzato la casetta tanto da essere stati erogati 103.909 litri con un risparmio di 15.586 euro, evitando che 69.273 bottiglie in plastica divenissero rifiuto”.

