Incidente al Petrolchimico di Priolo, operaio muore dopo un mese di agonia

E' morto dopo un mese dall'incidente sul lavoro avvenuto nell'area dell'azienda Versalis nel polo petrolchimico di Siracusa. Michele Monitto, 50 anni, di Carlentini (Siracusa) è deceduto all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasferito per le gravi ferite riportate.

Dalla ricostruzione delle organizzazioni sindacali Monitto, operaio della Sicimontaggi, azienda dell'indotto, stava manovrando una piccola gru quando durante uno spostamento qualcosa gli è finito addosso. "Esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari e come sindacato siamo a disposizione, nel caso in cui la famiglia ne avesse bisogno, per fornire assistenza legale" afferma Marco Faranda, segretario Fismic Confsal di Siracusa. "Chiediamo che venga fatto tutto il possibile - aggiunge - per accertare quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Come Fismic Confsal coinvolgeremo tutti i lavoratori del polo industriale per avviare una raccolta fondi da destinare ai familiari di Michele Monitto. Come Fismic Confsal Siracusa ribadiamo ancora una volta che non è più possibile rinviare l'istituzione di una task force che effettui controlli e verifiche in tutta la zona industriale".

