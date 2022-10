Cimitero di Rosolini, cade una palma e sfiora una donna che stava riempiendo un bidone d'acqua

Crolla una palma e sfiora una donna. È successo al cimitero di Rosolini, dove una 49enne ha rischiato grosso per via dell'albero che si è schiantato al suolo a pochi passi dalla fontanella, dove la signora stava riempiendo un bidonino per l'acqua.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri (24 ottobre) all'interno del camposanto comunale del Siracusano. M.D.R., queste le iniziali della protagonista della disavventura, si era avvicinata al rubinetto per potersi approvvigionare di acqua per riempire i vasi di una delle sepolture, ad un certo punto la grossa palma è crollata a pochi passi da lei, che si trovava non distante da uno degli ingressi.

A causare il crollo sarebbe stata la presenza del punteruolo rosso sulla pianta che ne ha rosicchiato il tronco uccidendola.

