Tenta di nascondere la droga sotto l'auto, spacciatore preso a Siracusa

Agenti della Squadra Mobile di Siracusa e del Commissariato di Ortigia, impegnati nel contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, hanno arrestato un giovane siracusano di 24 anni, già conosciuto alle forze di polizia perché sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, il giovane è stato bloccato in via Santi Amato mentre tentava di nascondere, sotto un’autovettura parcheggiata e presso un piccolo magazzino, alcune bustine di vari tipi di sostanze stupefacenti.

In totale, gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato Ortigia sequestravano 30 dosi di crack, 14 dosi di cocaina, 24 dosi di marijuana e 3 dosi di hashish.

L’arrestato, dopo le incombenze di legge, è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Inoltre, agenti delle Volanti, nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno denunciato tre soggetti per inosservanza agli obblighi delle misure di cui sono destinatari.

