Siracusa, record di evasioni per un giovane ai domiciliari per droga

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un ventiseienne, responsabile di una serie di evasioni dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto con braccialetto elettronico per reati in materia di stupefacenti e per piccoli furti in attività commerciali.

I militari per ben quattro volte in quattro giorni diversi della settimana appena trascorsa sono stati allertati dall’allarme del braccialetto che segnalava l’allontanamento dal domicilio. La pattuglia lo ha puntualmente rintracciato a passeggio in centro, al bar, o in giro in compagnia di amici e per ben 4 volte è stato arrestato e posto ai domiciliari.

