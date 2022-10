Incidente fra 4 auto sulla Catania-Ragusa: 10 feriti, c'è una bimba di 10 mesi

Incidente stradale con 4 auto coinvolte sulla Strada statale 194 che collega Catania con Ragusa, all'altezza di Lentini. Nello scontro sono rimaste ferite dieci persone, fra cui una bambina di dieci mesi che viaggiava a a bordo di una delle auto coinvolte.

Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile di Augusta che hanno cercato di ricostruire la dinamica. L'incidente sarebbe scaturito da una Land Rover. Pare che il conducente del Suv, con a bordo la moglie, secondo la ricostruzione dei militari, stesse procedendo verso Lentini quando, per cause che sono in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia di sinistra, investendo una Nissan Qashqai, il cui conducente ha tentato di evitare l'impatto, e poi una Dacia Duster, guidata da un uomo di Ragusa con a bordo la sua famiglia. Nella carambola coinvolta anche una Suzuki Ignis

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini e al Muscatello di Augusta. Paralizzato per ore il traffico sulla catania Ragusa.

© Riproduzione riservata