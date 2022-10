Cambia la Ztl a Siracusa, le regole e gli orari fino al 31 marzo: le strade interessate

Al zia la Ztl invernale a Siracusa. Il provvedimento è in vigore fino al prossimo 31 marzo e prevede l'istituzione delle limitazioni al traffico il venerdì e nei giorni prefestivi dalle 20 alle 24; il sabato dalle 17 a mezzanotte; la domenica e i festivi dalle 11 alle 24.

Ztl a Siracusa, le strade chiuse al traffico

Seguendo gli orari e le limitazioni indicate sopra, la Ztl a Siracusa è racchiusa all'interno dell'area di Ortigia ed è delimitata a sud dal ponte Santa Lucia, via dei Mille, via XX Settembre, piazza Pancali angolo largo XXV Luglio, via Vittorio Veneto angolo largo Forte San Giovannello, lungomare di Levante Elio Vittorini angolo largo Forte San Giovanneo.

All'interno della Ztl, inoltre, viene realizzata una zone a traffico pedonale privilegiato in cui rientrano le seguenti strade: piazza Minerva, piazza Duomo, piazzetta San Rocco, lungomare Alfeo, via Cavour, Landolina, dei Mergulensi, Capodieci, dell'Apollonion, Roma.

Nel tratto fra piazza Archimede e piazza Minerva, via delle Carceri Vecchie, Picherali, del Collegio, dell'Amalfitania, dei Montalto, Rocco Pirro, Arezzo, dei Cordari, dei Candelai, Gemmellaro, largo Gagini, via Gargallo, Scinà, del Consiglio Reginale, Torres, della Conciliazione, delle Vergini, Santa Lucia alla Badia, San Martino, vicolo Zuccalà, via Laberinto, del Crocefisso, vicolo I alla Giudecca, via Logoteta, nel tratto interposto tra vicolo delle Pergole e via Roma, largo XXV Luglio, nel tratto fra via Chindemi e XX Settembre, bretelle laterali di piazza Pancali.

Residenti e autorizzati

Sarà consentito l'accesso e la permanenza negli orari di Ztl agli aventi diritto ossia residenti e autorizzati detentori di pass. I residenti e i lavoratori in orari Ztl potranno fare richiesta pass alla mail ufficiogestioneztl@comune.siracusa.it.

Turisti

I turisti che pernotteranno in strutture regolarmente registrate al Suap o che operano in regime di locazioni brevi turistiche del Comune di Siracusa e che si trovano nel perimetro della zona a traffico limitato, potranno entrare per le attività di carico e scarico con comunicazione della targa via mail al comando di polizia municipale (ufficiogestioneztl@comune.siracusa.it).

I turisti possono sostare negli stalli a pagamento e Talete ed eventualmente anche fare abbonamento al Talete.

Accesso con bus navetta gratis

Per accedere alla Ztl sarà possibile usufruire gratuitamente delle navette messe a disposizione dal Comune di Siracusa. Le linee servono i seguenti parcheggi : Linea Bluparcheggio Elorina (capolinea), costo della sosta un euro l'ora fino alle 4 ore di sosta; quattro euro dalle 4 ore alle 8 ore di sosta; parcheggio Molo: 1,50 euro l'ora.

