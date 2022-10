Droga nascosta negli slip, giovane incensurato arrestato a Siracusa

Aveva occultato la droga negli slip, sperando di farla franca, ma il nascondiglio «intimo» è stato scoperto durante la perquisizione dei carabinieri: nei guai un giovane incensurato di Siracusa che è finito ai domiciliari.

Il 24 enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Siracusa nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

I carabinieri hanno bloccato il giovane nella sua abitazione e hanno rinvenuto, 100 grammi di marijuana e 40 di hashish, suddivisi in dosi ed occultati in parte negli slip che indossava e in parte in un cassetto del comodino della camera da letto, dove c’erano anche 200 euro in contanti, presunto provento di attività di spaccio, alcuni bilancini e materiale per il confezionamento.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la droga, il denaro e il materiale sono stati sequestrati.

