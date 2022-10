Siracusa, uomo stroncato da un malore in banca: inutili i soccorsi

Si accascia in banca e muore. La tragedia in un istitito bancario di Siracusa nel quale un uomo si era recato questa mattina in via Savoia. In attesa del suo turno davanti allo sportello, probabilmente a causa di un malore, ha perso i sensi e si è accasciato.

Sul posto, allertati tempestivamente dai dipendenti della banca, sono intervenuti i sanitari del 118 con un ambulanza che hanno prestato il primo soccorso al malcapitato.

Nonostante le manovre di rianimazione l'uomo è morto. Presenti sul posto anche gli agenti di polizia che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e costatato il decesso dell'uomo.

