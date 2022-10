Controlli a Siracusa: sequestrata droga e una denuncia per guida senza patente

Alle ore 15.20 del pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti di Siracusa, in servizio di controllo del territorio, giunti in Via Algeri, procedevano al controllo di un soggetto, già conosciuto alle forze di polizia, a bordo di un motociclo, già sottoposto a fermo amministrativo. Da un attento controllo, si acclarava, inoltre, che il conducente, un giovane di 21 anni, era sprovvisto di patente di guida ed era in possesso di 2,80 grammi di Hashish.

Il giovane è stato denunciato per guida senza patente e segnalato all'Autorità Amministrativa competente per possesso ad uso personale di droga. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro ai fini della confisca ed affidato ad una ditta all’uopo individuata.

Inoltre, alle successive ore 16.15, in via santi Amato nota piazza di spaccio, agenti delle Volanti, nel corso dei quotidiani controlli a soggetti che abitualmente gravitano nella zona, rinvenivano e sequestravano a carico d'ignoti sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. In specie venivano sequestrati: 24 dosi di marijuana e14 dosi di hashish.

© Riproduzione riservata