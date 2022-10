Siracusa, obbligo registrazione e microchip per i cani: multe fino a 17 mila euro

Tempi duri per i proprietari dei cani a Siracusa: in arrivo più controlli e multe fino a 17 mila euro. Un’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Italia dispone una serie di misure straordinarie per far rispettare il buon senso e l’educazione civica.

I proprietari hanno l'obbligo di registrazione e microchippatura del proprio cane entro i primi due mesi di vita, di conduzione al guinzaglio (tranne nelle aree a loro destinate) e della raccolta delle deiezioni. Rinforzate vigilanza e controllo con polizia municipale, forze dell’ordine, Forestale, servizi Veterinari dell’Asp e guardie zoofile incaricati di fare rispettare le norme.

I proprietari hanno tempo fino al prossimo 31 dicembre per registrare il proprio cane. Chi contravviene alle regole va incontro a sanzioni fino a 520 euro in caso di cani tranquilli. La cifra aumenta in caso di cani aggressivi: da 2.887 ai 17.325 euro.

