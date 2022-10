Furto in casa a Siracusa, il proprietario sorprende il ladro che scappa in bicicletta

Furto in casa a Siracusa, il proprietario sorprende, lo mette in fuga e il malvivente scappa in bicicletta. Peccato che la polizia lo ha sorpreso poco dopo.

Magro il bottino del siracusano 47enne: venti euro e una collana d’oro. Secondo la ricostruzione, l’uomo si è intrufolato all’interno di un’abitazione in via Riviera Dionisio il Grande, cominciando a rovistare tra i cassetti della casa in cerca di preziosi e soldi fino ad impossessarsi della poca refurtiva.

Probabilmente, infatti, il 47enne sarebbe stato in grado di agire con più tranquillità e fortuna se non avesse avuto uno "scocciatore" tra i piedi. E chi se non lo stesso proprietario di casa che sfortunatamente per il delinquente era in casa.

La vittima, dopo essersi accorta della indesiderata presenza, ha tentato di bloccare in tutti i modi il ladro, che, però, è riuscito a dileguarsi scappando via in bicicletta. Certamente non una fuga da manuale, considerato che poco dopo le volanti della polizia, allertate dalla vittima, hanno trovato e raggiunto il malvivente in via Algeri, nota piazza di spaccio. La refurtiva, però, era sparita. Addosso, infatti, gli è stata trovata una dose di cocaina, probabilmente acquistata con la merce rubata. Il ladro è stato quindi acciuffato, identificato e denunciato per furto aggravato.

