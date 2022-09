Siracusa, gli trovano 60 dosi di cocaina e a casa 1.550 euro in contanti: arrestato

Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato per spaccio di droga un trentaduenne già noto alle forze di polizia. L’arresto è avvenuto in via in via Santi Amato.

Gli investigatori, diretti da Gabriele Presti, hanno notato il trentaduenne transitare a bordo della sua autovettura nei pressi della nota piazza di spaccio. Lo hanno fermato per un controllo e lo hanno trovato in possesso di 60 dosi di cocaina. Dalla successiva perquisizione all’interno dell’abitazione dell’arrestato è stato possibile trovare 1.550 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

© Riproduzione riservata