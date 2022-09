Arrestato per scontare una pena di dieci mesi di reclusione per una tentata rapina commessa nell’aprile del 2019. A finire in carcere è stato un 23enne residente a Pachino. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria di Siracusa, un 23enne residente a Pachino, resosi responsabile di una tentata rapina commessa nell’aprile 2019. Il giovane sconterà la pena al carcere Cavadonna di Siracusa.

