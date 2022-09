Incidente con la moto, muore a 34 anni: Avola sotto choc per l'addio a Giovanni Cappello

Avola sotto choc per la morte del 34enne Giovanni Cappello. L'uomo è morto all’ospedale Di Maria poche ore dopo un incidente stradale avvenuto domenica notte in contrada Tagliatelli nel comune della provincia di Siracusa.

Cappello, che a novembre avrebbe compiuto 35 anni, era a in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo cadendo per terra. riportando gravissime ferite. Il 34enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma nel corso della notte ha perso la vita.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook, da parte di amici e familiari. Giovanni Cappello era molto conosciuto ad Avola anche per aver partecipato a numerose manifestazioni legate al mondo della Vespa ed era membro del club “Michele Piccione” che lo ricorda così: «Una notizia che non avremmo voluto ricevere, un’informazione che non avremmo voluto dare. Chiunque di noi del Vespa Club Avola "Michele Piccione" ha elementi da ricordare per la sua iscrizione già dal 26 gennaio del 2018 al nostro Club. La sua semplicità, il suo altruismo, la sua generosità, la sua umiltà, il suo sorriso erano straordinariamente unici, così come la sua abilità nelle gare di lentezza ci davano orgoglio di averlo come socio e come amico. Che terribile tristezza per tutti noi e che dolore per i suoi familiari, che poco tempo fa hanno visto anche la scomparsa di Nino, il papà di Giovanni».

«Eri un uomo libero - lo ricorda un altro amico su Facebook - sapevi prendere le distanze da tutto e tutti quando lo ritenevi opportuno… ti ricorderò sempre con grande affetto».

