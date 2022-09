Ad Augusta sbarcano 234 migranti, a Portopalo di Capo Passero altri 34

Due imbarcazioni di migranti sono arrivate nel porto commerciale di Augusta e in quello di Portopalo di Capo Passero. Ad Augusta sono sbarcati 234 migranti, di cui 11 minori non accompagnati, di varia nazionalità. Altri 34 del Bangladesh sono stati rintracciati nei pressi di Portopalo di Capo Passero, giunti con una barca in vetroresina.

I migranti, tutti maschi, sono in buone condizioni di salute. Sono scattate le procedure di identificazione da parte della questura di Siracusa, prima dell'accompagnamento nei centri di accoglienza del territorio nazionale.

