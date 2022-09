Noto, denunciate tre giovani: non hanno rispettato l'obbligo di presentarsi al commissariato

Nella giornata di ieri, agenti del commissariato di Noto hanno denunciato tre giovani donne (rispettivamente classe 2002, 1992 e 1996) tutte residenti a Noto e conosciute dalle forze di polizia, per non aver osservato le disposizioni di un provvedimento di rimpatrio, con foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore della provincia dell’Aquila.

La misura, adottata nei confronti delle tre giovani da parte della Questura Abruzzese, è stata originata da ragioni di sicurezza pubblica e prevedeva il divieto di ritorno per tre anni nel comune dell’Aquila e la presentazione presso il commissariato di Noto entro un termine perentorio di 3 giorni dalla notifica. Le tre denunciate, noncuranti del provvedimento, non si sono presentate al commissariato senza fare pervenire valide giustificazioni.

