Lutto nel mondo della moda a Siracusa, è morta Maria Giuseppa Italia, nota come la signora Kent. Negli anni Sessanta decise di investire i pochi soldi guadagnati come sarta per aprire un negozio a conduzione familiare. Propose alla sua padrona di casa di pagarla a percentuale, ottenne il suo contratto e aprì il negozi. Nelle sue vetrine, in bella mostra, vestiti di giovani stilisti e ditte, da Prada a Valentino.

Nel 1980 acquistò lo stabile, che divenne il salotto siracusano della moda per 50 anni e nel quale lavorarono figli e nipoti. Grande inaugurazione: venne chiusa per lei via dei Santi Coronati che si trasformò in una fiera dei prodotti tipici siciliani e come ospiti i giovani ambasciatori dell’alta moda italiana e alla fine una sfilata con una passerella.

I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 11.30 al santuario della Madonna delle lacrime a Siracusa.

