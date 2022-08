Scontro tra moto e auto in centro ad Avola: muore 60enne di Cassibile, ferito il figlio

La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo l'incidente mortale di ieri pomeriggio ad Avola. Intorno alle 15 all'angolo tra corso Garibaldi e via Lincoln, una moto Honda si è scontrata con una Renault. L'impatto è stato fatale per Salvo Bonaccorso, 60 anni, che viaggiava in sella alla moto insieme al figlio, rimasto ferito.

L’uomo è deceduto nonostante i tentativi del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. È ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Bonaccorsi era molto noto a Cassibile e su Facebook adesso sono in tanti a ricordarlo e a postare messaggi di cordoglio. "La comunità di Cassibile è sconvolta per la perdita in un nostro caro concittadino a seguito di un tragico incidente ad Avola. Ci stringiamo tutti vicino alla famiglia", scrive Paolo Romano annunciando la notizia. "Famiglia straordinaria, umile e di grandi lavoratori come Salvo. Un dolore immenso ed una grande perdite", si legge tra i commenti. "Non ci sono parole per riuscire a descrivere un dolore così grande. Un amico fratello, un vicino sempre affettuosamente disponibile, una persona speciale, semplice e grande in ogni suo gesto in ogni suo comportamento. Dio lo abbracci e dia conforto e coraggio alla sua splendida famiglia".

