Avola, scoperta una coltivazione di cannabis in casa: scatta una denuncia

Gli agenti del commissariato di Avola hanno denunciato un avolese di 46 anni per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Avendo il sospetto che l’uomo coltivasse nella propria abitazione sostanze stupefacenti, la polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare, trovando e sequestrando 10 piante di cannabis indica di diverse dimensioni e di diversi stati vegetativi, ed un contenitore in vetro con 23 grammi infiorescenza della stessa sostanza, già essiccata. Nel vano della scala che conduce nel terrazzo, inoltre, era stata allestita una serra, con la lampada, idonea per la coltivazione in locali chiusi.

