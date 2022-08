Il Superenalotto bacia Siracusa e Agrigento con vincite per 260 mila euro

La Sicilia si conferma protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 25 agosto, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 128.565,21 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state centrate a Siracusa, nella tabaccheria di via Nazionale 215, e a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, nel tabacchi di via Catania 16.

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 261 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

© Riproduzione riservata