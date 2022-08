Siracusa, trovate decine di dosi di marijuana e cocaina nascoste nell'ex carcere Borbonico di Ortigia

Agenti delle Volanti, nella mattinata di ieri, hanno arrestato, in esecuzione alla sospensione provvisoria di affidamento dei servizi sociali, un siracusano di 59 anni. Il magistrato ha ritenuto necessario aggravare la misura perché il cinquantanovenne ha reiterato il reato di maltrattamenti in famiglia per il quale è stato già sottoposto a procedimento penale. Dopo gli adempimenti di legge, l'arrestato è stato condotto in carcere.

Inoltre, gli uomini delle Volanti hanno denunciato un uomo di 43 anni, per il reato di evasione dai domiciliari.

Infine, agenti del Commissariato di Ortigia, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto e sequestrato 31 dosi di marijuana e 20 dosi di cocaina, già pronte per lo spaccio, nascoste tra le sbarre in ferro dell’ex carcere Borbonico di Ortigia.

© Riproduzione riservata