Dramma della solitudine a Lentini, 74enne trovato morto in casa: era deceduto da 4 giorni

Nuovo dramma della solitudine in Sicilia. Il cadavere di un commerciante in pensione di 74 anni è stato trovato dai carabinieri della stazione di Lentini, in provincia di Siracusa, nella sua abitazione di via Pergolesi. L'uomo viveva da tempo da solo.

I vicini di casa che non avevano più notizie del 74enne, dopo aver varie volte provato a bussare alla porta di casa e a telefonare, hanno deciso di contattare le forze dell'ordine. I carabinieri sono giunti in via Pergolesi e hanno forzato la porta per entrare.

Hanno trovato l'uomo riverso a terra. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del 74enne. Secondo il medico legale che ha effettuato l’ispezione cadaverica l’uomo sarebbe morto probabilmente da almeno 4 giorni. Le cause sarebbero naturali.

Venti giorni fa, a Modica, in provincia di Ragusa, si era assistiti ad un altro dramma della solitudine: il corpo di un anziano era stato trovato nella casa di via Pietro Nenni, in avanzato stato di decomposizione. La morte, secondo quanto è stato poi accertato, sarebbe risalita ad oltre una settimana. Anche in questo caso l'uomo viveva da solo e a lanciare l'allarme erano stati alcuni vicini che da giorni non avevano notizie dell'anziano e che avevano sentito il forte odore che proveniva dalla sua abitazione.

