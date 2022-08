Siracusa, parco Robinson nel mirino dei vandali: chiesti più controlli e telecamere

Quel che rimane del nuovo impianto elettrico sono dei fili tranciati. Un gesto balordo, un atto vandalico. La vittima è il parco Robinson di Bosco Minniti a Siracusa, rimasto al buio dopo la spregevole azione.

Gli autori non sono ancora stati individuati, mentre in città l'irritazione è palese a giudicare dai commenti che campeggiano su Facebook. Fra questi quello del sindaco, Francesco Italia, che rivolgendosi ai responsabili del gesto, scrive: “Grazie ai vandali incivili che popolano la nostra meravigliosa città, mettetevelo in testa: noi non ci arrendiamo”.

Il sindaco non è il solo a manifestare la propria rabbia per l'accaduto. Al suo post fanno seguito tanti commenti di cittadini rammaricati ma pronti a sollecitare interventi per la tutela dell'area verde. Ed è frequente la richiesta di maggiori controlli e la proposta di installare la videosorveglianza. "Visto le condizioni in cui versa il parco e le zone limitrofe (discariche a cielo aperto) non sarebbe il caso di installare delle telecamere di videosorveglianza. Tra l'altro Il costo dell'intervento sarebbe ripagato in pochissimo tempo dato i numerosi atti di vandalismo", commenta Michele Dispenza. "Mettete le telecamere prendeteli e poi lavori socialmente utili tutti i giorni per ripagare non solo il danno economico ma soprattutto il danno sociale …poveri noi" gli fa eco Monica Jole Farina.

