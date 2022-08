Siracusa, è morta suor Gaetanina Di Mauro: la zia mistica profetizzò ai genitori la sua vocazione

Lutto nel mondo ecclesiastico a Siracusa. È morta, all’età di 95 anni, suor Gaetanina Di Mauro, della Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia.

Per molto tempo esercitò la professione di docente di Lingua francese negli Istituti scolastici della città di Siracusa. Era nipote della mistica siracusana Suor Chiara Di Mauro. Quest'ultima profetizzò ai genitori di Gaetanina, quando la piccola aveva appena 5 anni, che sarebbe diventata suora. Gaetanina divenne davvero suora e suor Chiara divenne, per tutta la sua vita, riferimento da seguire e imitare, il suo punto di riferimento.

E il rapporto tra le due era stato raccontato da suo Gaetanina lo scorso 5 maggio, quando aveva partecipato alla lettura teatralizzata “Santa Lucia racconta Suor Chiara” nella Chiesa di Santa Lucia alla Badia, organizzata dall’associazione “Amici di Suor Chiara Di Mauro”.

Un messaggio sui social, anche da parte dell'associazione: "Suor Gaetanina Di Mauro, della Congregazione delle Suore Orsoline in Siracusa, adesso è fra le braccia di Dio e di suor Chiara, della quale era nipote. Tutti i Soci dell'Associazione "Amici di Suor Chiara Di Mauro" si uniscono al dolore e pregano per un'anima buona e devota che, per tutta la vita, si fece testimone della carità e della misericordia di suor Chiara, che fu per lei un costante riferimento da seguire e da imitare. Riposi in pace, la sua anima splende oggi in Paradiso".

