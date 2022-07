Augusta, controlli dei carabinieri sulle strade: multe e taglio di punti alle patenti

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno eseguito diversi servizi in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento, dando impulso all’azione di prevenzione ed al contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo.

Complessivamente sono stati controllati 473 persone e 281 veicoli, eseguite alcune decine di perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e contestate violazioni al Codice della Strada.

In particolare sono state riscontrate le seguenti violazioni: 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida di motoveicolo senza l’uso del casco protettivo; 2 per guida di veicolo facendo uso di telefono cellulare; 4 per guida di veicolo senza revisione periodica; 2 per guida di veicolo privo di assicurazione RCA.

Le violazioni raggiungono un importo di circa 3.000 euro, sono stati sottratti complessivamente 50 punti dalle patenti di guida, ritirati 4 documenti di circolazione e 4 veicoli sono stati posti a fermo/sequestro amministrativo.

I militari dell’Aliquota Operativa di Augusta, hanno segnalato alla Prefettura aretusea, un 22enne augustano poiché trovato in possesso di 12,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché un 48enne megarese poiché trovato in possesso di 0,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

