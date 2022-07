Coppia aggredita con calci e pugni a Noto: 5 persone incastrate dalle telecamere

Fatta luce su un'aggressione per strada nei confronti di una coppia a Noto. Cinque persone, tra cui due donne, sono state individuate grazie alle telecamere della zona e sono state denunciate per lesioni personali e minacce aggravate.

Le indagini erano state avviate lo scorso 7 luglio, quando una volante della polizia era intervenuta

in via Zanardelli, all'angolo con corso Vittorio Emanuele, dopo l’aggressione. Un uomo di 35 anni e la sua compagna aveva raccontato l'accaduto, riferendo di essere stati colpiti con calci e pugni nella vicina via XX Settembre da due donne e da tre uomini. Fra loro, come accertato dagli stessi poliziotti, c’erano l’ex convivente dell'uomo aggredito e l’ex suocera con il compagno.

Secondo quanto appurato, dunque, l'aggressione avrebbe avuto ragioni sentimentali legate alla fine della storia tra il trentacinquenne e la sua ex. Una volta avviate le indagini è stato possibile risalire agli aggressori grazie all'analisi delle telecamere.

