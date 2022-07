Gettano rifiuti per strada ad Avola, ripresi dalle telecamere e multati

«Gl’incivili sono stati beccati e multati e continueremo senza sosta». Così il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha pubblicato sui social il video di due persone che in una strada secondaria alla periferia di Avola, nel Siracusano, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre da un autovettura gettano rifiuti di ogni tipo sul ciglio della strada. «Immagini scioccanti che lasciano sbalorditi in tutto il loro orrore - scrive il sindaco -. Li abbiamo beccati con le nostre telecamere nascoste e multati pesantemente così come faremo con tutti i «selvaggi» che continuano a trattare la nostra città come una discarica a cielo aperto. Abbiamo un servizio funzionante di raccolta differenziata «porta a porta» e il Centro comunale di raccolta aperto tutti i giorni. Dipende da tutti noi! Rispettiamo la nostra città».

