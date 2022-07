I carabinieri di Noto hanno arrestato un 25enne che, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari, si era allontanato ingiustificatamente dalla propria abitazione. Il giovane, inizialmente non trovato a casa, dopo circa 10 minuti è stato rintracciato dalla pattuglia nel centro storico di Noto. È stato arrestato per evasione e riaccompagnato presso la sua abitazione sempre in regime di arresti domiciliari.

