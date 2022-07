Siracusa, morto l'anziano pestato per una mancata precedenza

È morto in ospedale l’anziano di 82 anni che alla fine di giugno rimasto coinvolto in una lite in strada con un altro pensionato di 77 anni poi sfociato in violenza. L’uomo, dopo l’aggressione, era stato ricoverato all’Umberto I di Siracusa in prognosi riservata, a causa delle lesioni procurate da calci e pugni ricevuti al culmine della lite.

L'aggressore, inizialmente denunciato dalla Squadra Mobile, dovrà adesso rispondere di omicidio.

Secondo la ricostruzione la mattina del 28 giugno scorso il 77enne, a bordo di uno scooter elettrico, ebbe da ridire sulle modalità di guida dell’82enne, conducente di un’auto. Il litigio per una precedenza mancata raggiunse il suo apice al semaforo di viale Teracati, quando i due, dopo gli insulti reciproci, cominciarono a picchiari. Il conducente del motorino elettrico avrebbe a quel punto colpito con calci e pugni l’82enne, che venne prima soccorso da un agente di polizia in transito e poi trasportato in ambulanza al vicino pronto soccorso. Le condizioni dell’uomo erano subito apparse molto gravi. Oggi il decesso.

