Siracusa, la truffa del centro commerciale di viale Epipoli: 4 condannati e 4 assolti

Quattro condanne e 4 assoluzioni per la presunta truffa legata alla costruzione di un centro commerciale in viale Epipoli, nella zona nord di Siracusa.

Secondo la Procura, alcune aziende che realizzarono la struttura non sarebbero state interamente pagate dalle società del gruppo imprenditoriale siracusano Frontino. Sarebbero stati consegnati assegni postdatati «che risultavano privi di provvista o che in prossimità della scadenza si chiedeva di non presentare all’incasso, sostituendoli con altri».

Il giudice ha condannato a 5 anni e 6 mesi Rita Concetta Frontino, interdetta a vita dai pubblici uffici; a 3 anni ed 8 mesi e 15 giorni Daniela Frontino, interdetta per la durata di 5 anni dai pubblici uffici; a 2 anni, 10 mesi e 20 giorni Davide Venezia; a un anno, pena sospesa, Alfredo Sapienza. Assolti Maria Cimino, Assunta Di Martino, Graziano Del Greco e Salvatore Noto.

Il giudice ha anche condannato gli imputati al risarcimento per le spese processuali ma anche indicato una provvisionale di oltre 900 mila euro e disposto il sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro.

© Riproduzione riservata