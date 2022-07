Omicidio del piccolo Evan a Rosolini, chiesto l'ergastolo per la madre e il compagno

Carcere a vita. È la richiesta della Procura di Siracusa nei confronti di Letizia Spatola e Salvatore Blanco. Spatola, 25 anni, è la madre del piccolo Evan Giulio Lo Piccolo, il bimbo di un anno e mezzo morto all’ospedale di Modica il 17 agosto del 2020. Blanco, 32 anni, è il compagno di lei.

Secondo i magistrati di Siracusa, il bimbo è deceduto a causa delle lesioni causate dalle violenze inflitte dall’uomo nella loro casa, a Rosolini, sotto gli occhi della mamma del bambino. Il 32enne risponde anche di maltrattamenti nei confronti della donna. Letizia Spatola, durante gli interrogatori, avrebbe detto di essere stata succube delle violenze del compagno e che avrebbe voluto lasciarlo. Una circostanza, però, non avvalorata dalla Procura che nega fra i due l'esistenza di un rapporto di sottomissione, come sostenuto dalla donna.

Il capo della Procura di Siracusa, Sabrina Gambino e il sostituto Carlo Enea Parodi, nella requisitoria durata oltre 6 ore, hanno chiesto per i due imputati 5 anni e 6 mesi per i maltrattamenti e l’ergastolo per omicidio in concorso.

