Donna morta nella casa di riposo di Francofonte: chiuse le indagini sulla responsabile

La Procura di Siracusa ha emesso un avviso di conclusione indagini per omicidio colposo nei confronti della responsabile di una casa di riposo, una cinquantaquattrenne di Lentini. Ne dà notizia lo studio 3A, rappresentante legale della famiglie di Maria Calafiore, 88 anni, deceduta, per via di una caduta da una scalinata esterna della struttura, a Francofonte, dove la vittima si trovava.

Il fatto, secondo quanto emerso nelle indagini dei carabinieri di Francofonte, si è verificato nelle prime ore del mattino del 23 novembre 2020. Da quanto sostenuto dalla difesa dei parenti della vittima, la donna, soffriva di demenza senile e «da un po’ di tempo era affetta da vertigine cronica, come ha chiarito il suo medico di base che l’aveva visitata un mese prima per somministrarle il vaccino antinfluenzale» spiega lo studio legale.

La famiglia, a quel punto, aveva deciso di affidare la pensionata alle cure del personale della casa di riposo. Per i parenti della vittima, quell'incidente si sarebbe potuto evitare, a loro parere ci sarebbe stata disattenzione da parte degli operatori. L’anziana venne stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Villa Salus, a Melilli, ma non riuscì a superare il grave trauma cranico con emorragia celebrale subìto a causa della rovinosa caduta, unitamente a svariate altre lesioni tra cui la frattura della mandibola: dopo due giorni di agonia, il 25 novembre, il cuore di Maria Calafiore cessò di battere.

