Malore in mare, morto una quarantenne a Pachino. Altre due vittime nelle isole Egadi

Un malore è la probabile la causa della morte di un quarantenne nel mare antistante contrada Granelli, a Pachino, nel Siracusano. L’uomo, che si trovava su un materassino, si è spinto al largo. Quando ha provato a rientrare è stato colto da un malore. Soccorso e portato a riva, per lui non c’è stato nulla da fare.

Ieri, in contrada Guardiani, nella zona di Portopalo di Capo Passero, sempre nel Siracuano, è stato trovato il cadavere di un ottantenne che dopo essersi fatto il bagno è morto.

Oggi è stata una domenica tragica sulle spiagge siciliane. Dopo le drammatiche ricerche che a Marettimo hanno portato al ritrovamento del corpo di un escursionista di 58 anni, a Favignana ha perso la vita un sub di 52 anni, David Salvatori, probabilmente stroncato da un malore. Ma andrà adesso verificato cosa è successo e cosa abbia provocato la sua morte.

