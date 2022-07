Siracusa, travolta da un pirata della strada: ex assessore finisce in ospedale

Investita da un pirata della strada, finisce in ospedale ma se la cava con piccole ferite. Maria Grazia Cavarra, ex assessore allo sport a Siracusa, racconta l'accaduto su Facebook tranquillizzando sulle sue condizioni. "Sto bene anche se persiste qualche dolorino".

Ma il suo è uno sfogo sui pericoli per i pedoni. "Un ragazzino con uno scooter, superando l’auto che mi stava facendo attraversare a piedi la strada, mi ha investito facendomi volare un paio di metri - racconta -. Per fortuna nel cadere sono riuscita a pararmi la testa con le mani, grazie al mio angelo custode che in quel momento era evidentemente presente… mi sono ammaccata tutta ma non rotta. Il tipo, come ormai è abitudine, è scappato senza lasciare traccia di sé".

Dopo l'incidente, la donna è stata trasportata in ambulanza in ospedale e ha poi raccontato come è andata. "Il ragazzo di circa 16 anni, scooter nero, casco nero, occhiali, con pantaloncini e maglietta nera smanicata, sarà ricercato nelle immagini delle telecamere della zona che dovrebbero essere esaminate dalla polizia. È stato l’ennesimo caso di pirateria stradale".

Poi lo sfogo su Facebook: "Vivo in una città che ormai mi fa paura, dove si va in tre sullo scooter e senza casco. Dove lo stop al rosso del semaforo è solo per i bacchettoni come me, si circola senza assicurazione, senza patente, si scorrazza a velocità assurde in pieno traffico".

