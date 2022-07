Un marinaio si infortuna al largo di Siracusa, soccorso in elicottero

Un componente l’equipaggio della nave Esperance in navigazione, da Skikda (Algeria) a Izmir (Turchia) è stato soccorso da un elicottero della Guardia costiera mentre la portacontainer era a circa 50 miglia nautiche a Sud-Est di Siracusa. Il mezzo aereo era decollato dalla Base aeromobili di Catania Fontanarossa dopo l’allarme dato dal Centro internazionale radio medico che aveva valutato l’urgenza dell’intervento. L’elicottero AW 139, già in volo per altra attività operativa, ha raggiunto la nave in circa 30 minuti e ha recuperato l’infortunato con una barella, con l’ausilio dell’aerosoccorritore marittimo. Al termine delle operazioni di Medivac l’uomo è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato preso in carico dai medici

