Siracusa, via all'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera

Anche quest’anno la Guardia Costiera di Siracusa ha dato il via all’operazione “Mare Sicuro”, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Catania e su direttiva del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a tutela dell’incolumità dei bagnanti, della sicurezza della navigazione, dell’ambiente marino e delle risorse ittiche durante la stagione estiva.

Con l’avvio dell’operazione, che proseguirà fino al 18 settembre p.v., sono state intensificate le attività di monitoraggio e sorveglianza, sia via terra che via mare, da parte dei mezzi navali della Guardia Costiera e del personale di terra, impiegati costantemente sul territorio di giurisdizione al fine di prevenire situazioni di pericolo e garantire la fruizione in sicurezza del mare e delle aree demaniali marittime, con particolare attenzione ai siti considerati più “sensibili” sulla base delle risultanze delle segnalazioni degli anni precedenti.

Tra le attività di maggior rilievo, a partire dalla salvaguardia della vita umana in mare, la Guardia Costiera si occuperà di vigilare le zone di mare riservate alla balneazione, verificare la presenza di apprestamenti di sicurezza all’interno degli stabilimenti balneari, nonché di corridoi di lancio e di boe delimitanti le acque riservate alla balneazione, verificare la presenza dei bagnini di salvataggio sulle spiagge libere a cura delle Amministrazioni competenti o, in alternativa, il posizionamento di cartelli monitori indicanti l’assenza del servizio di salvataggio o eventuali limitazioni alla balneazione sicura, tutelare l’ambiente marino e costiero, vigilare lo specchio acqueo dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, sensibilizzare al rispetto della risorsa “mare”.

Inoltre, anche quest’anno è stata avviata l’iniziativa del “Bollino blu” che, attraverso una serie di “controlli preventivi”, andrà a verificare ed attestare le condizioni di sicurezza delle unità da diporto.

Si rammenta, a tutti gli utenti del mare, la necessità di conoscere le prescrizioni dettate dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 58/2022 emanata dalla Capitaneria di Porto di Siracusa in data 01 giugno 2022, consultabile alla pagina del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa/Pages/ordinanze.aspx.

Per qualunque emergenza in mare, si raccomanda di chiamare il numero “1530”, sempre attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale.

© Riproduzione riservata