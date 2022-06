Lancio dei rifiuti dal monopattino: il sindaco di Siracusa pubblica la foto, guerra agli incivili

La foto è stata postata su Facebook dal sindaco di Siracusa Francesco Italia. "Lanciatrice abbandona rifiuti in volo dal monopattino alla BORGATA… BECCATA!", scrive a corredo dell'immagine.

Nei giorni scorsi lo stesso sindaco aveva pubblicato due foto del marciapiede di via Gorizia. Nella prima mostrava il marciapiede ripulito dopo che erano stati abbandonati cumuli di rifiuti. Nella seconda invece si vedeva un uomo sorpreso ad abbandonare il proprio sacchetto dell’immondizia successivamente alla bonifica.

Quello dei rifiuti è uno dei temi più sentiti in città in questo momento anche perché per quasi un mese, in alcune zone di Siracusa, non è stato possibile ritirare l’indifferenziato, cosa che ha portato all'aumento delle montagne di immondizia per le strade.

Le difficoltà sono state legate alla saturazione della discarica in cui conferisce la Sicilia orientale, con la riduzione della possibilità di conferimento per i Comuni dalle mille e 500 tonnellate al giorno alle 500. Per questo motivo la Tekra, che si occupa della raccolta dei rifiuti, ha sospeso il ritiro dell’indifferenziato. La situazione sta ora tornando alla normalità mentre il Comune dichiara guerra agli incivili incrementando i controlli e le sanzioni.

