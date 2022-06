Mafia e pizzo, 14 assoluzioni e due condanne nel Siracusano

Quattordici assoluzioni e due condanne a conclusione del processo scaturito dall’inchiesta Terra bruciata della Procura distrettuale antimafia di Catania su un gruppo affiliato al clan Bottaro-Attanasio che avrebbe imposto il pizzo ad imprenditori e commercianti siracusani. Il Tribunale di Siracusa ha condannato a 6 anni di reclusione Giovanni Poliseno accusato di un episodio di estorsione ai danni del titolare di una paninoteca; a 4 anni Vincenzo Quadarella per una tentata estorsione (esclusa per entrambi l’aggravante mafiosa). Assolti Christian Bianchini, Fabio Cortese, Francesco Fiorentino, Giuseppe Guarino; Sebastiano Micieli; Elio Lavore; Salvatore Musco Fontana; Orazio Scarso; Domenico Curcio; Piero Monaco; Umberto Piantini; Davide D’Ignoti, Corrado Greco. I giudici hanno deciso non doversi procedere per prescrizione per Giuseppe Guarino.

