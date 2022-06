Floridia, la droga era nascosta in bagno e in cucina: arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato, in flagranza, un giovane di 19 anni, gravato già da numerosi precedenti per reati in materia di droga.

Il presunto pusher aveva nascosto in bagno ed in cucina lo stupefacente, assieme a due bilancini e a materiale per il confezionamento. In totale sono stati sequestrati 45 grammi di hashish. Terminati gli accertamenti l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.

