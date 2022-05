Incendio doloso a Siracusa: due auto e uno scooter parcheggiati distrutti dalle fiamme

In via Tisia a Siracusa questa mattina è forte la puzza di bruciato. Della notte di fuoco restano due auto e uno scooter distrutti, ma anche tracce di benzina. Sull'origine doloso dell'incendio la polizia non ha dubbi.

È una intimidazione quella sulla quale si sta cercando di far luce in una zona ad alta densità commerciale nella zona nord della città. Le fiamme, intorno all'1 della notte hanno avvolto i tre mezzi parcheggiati, rischiando di danneggiarne anche altri. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, temendo che l'incendio avesse conseguenze ben più gravi e coinvolgesse anche un supermercato lì vicino.

I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, hanno trovato tracce di benzina che sembra confermare la natura dolosa. Ma cosa ci sia dietro l'attentato e quale fosse l'obiettivo non è ancora chiaro. Gli agenti della squadra mobile hanno avviato le indagini e ascolteranno i proprietari delle auto e dello scooter.

© Riproduzione riservata