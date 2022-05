La Sea Watch con 145 profughi sbarcherà ad Augusta, la Geo Barents resta in alto mare

I 145 migranti a bordo di Sea Watch 4 sbarcheranno ad Augusta. A riferire dell’assegnazione del porto siciliano è stata la ong su Twitter. I migranti erano stati soccorsi nelle due settimane appena trascorse. Resta da giorni in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro la nave Geo Barents, a bordo della quale vi sono 470 persone, tra cui 195 minori e diversi bambini piccoli.

Una motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha recuperato 26 persone a bordo di una piccola imbarcazione in legno al largo delle coste siracusane. Le persone soccorse stanno bene e raggiungeranno il porto di Pozzallo tra qualche ora . I 26 migranti si aggiungono, così, alle 463 persone sbarcate questa mattina a bordo di un motopeschereccio.

Intanto, sono 300 i migranti che hanno già lasciato l’hotspot di Lampedusa, e altri 80 partiranno stasera con il traghetto di linea per Porto Empedocle. I primi cento, compresi 60 minorenni non accompagnati, sono stati imbarcati sul traghetto della mattina e giungeranno in serata a Porto Empedocle. Altri 200 maggiorenni sono stati trasferiti sulla nave Aurelia che è stata utilizzata come vettore per il trasferimento. Nella struttura di primissima accoglienza dove, all’alba, c’erano poco più di mille persone, rimarranno in 650 circa migranti. A pianificare gli spostamenti è stata la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. Per domani è previsto il trasferimento di altri 200 ospiti dell’hotspot: 120 con il traghetto della mattina e 80 con quello della sera; mentre per giovedì è stato programmato l’imbarco di 165 maggiorenni, compresi interi nuclei familiari, sulla nave Aurelia dove effettueranno la quarantena anti Covid. L’ultimo sbarco, in ordine di tempo, a Lampedusa s’è registrato la notte scorsa con l’arrivo di 57 migranti. Ad intercettare il barchino di 8 metri ad 8 miglia dalla costa era stata una motovedetta della Guardia costiera.

© Riproduzione riservata