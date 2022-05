Valori tornati nella norma, dopo un anno torna potabile l’acqua di Pachino

Dopo un anno torna ade essere utilizzabile anche per fini alimentari l’acqua di Pachino. Dal 21 maggio 2021, infatti, un’ordinanza del sindaco, Carmela Petralito, aveva vietato l’uso dell’acqua proveniente dai rubinetti per usi potabili e per cucinare o da bere, limitandone quindi l’uso esclusivamente per usi domestici non alimentari.

Nuove analisi effettuate dal Siav (il Servizio igiene degli ambienti di vita) dell’Asp, però, ribaltano la situazione. Dall’esito delle indagini microbiologiche effettuate sui campioni di acqua prelevati dall’acquedotto, è emerso un risultato di conformità rientrando nei valori imposti dalla legge

A questo punto vengono meno i presupposti con cui si era limitato l’utilizzo dell’acqua comunale e il sindaco Petralito ha deciso di annullare la precedente ordinanza, ripristinando di fatto la “potabilità” dell’acqua a Pachino.

Nei giorni scorsi un provvedimento simile è stato adottato a Caltanissetta, dove è scattato un allarma per l'acqua torbida. E così il Comune ha vietato l'uso dell'acqua per usi alimentari nella zona di via Luigi Monaco-Ospedale, in cui rientra anche il Sant'Elia.

