Traffico di droga tra Priolo, Melilli e Siracusa: cinque condannati

Cinque condanne per altrettante persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzate al traffico di droga della Corte di Appello di Catania. I giudici hanno inflitto 7 anni ed 8 mesi ad Angelo Boscarino; 7 anni a Felice Coniglio; 2 anni e 4 mesi e 12 mila euro di multa ad Angelo Messina; 2 anni, 8 mesi e 8 mila euro di multa ad Antonino Montagno Bozzone; 7 anni e 2 mesi a Salvatore Rasizzi. Il procedimento giudiziario è scattato in seguito all’operazione Megara dei carabinieri, coordinati dalla Dda di Catania. L’inchiesta, nel maggio 2018, aveva portato alla luce , secondo gli investigatori, un vasto commercio di droga, cocaina, hashish e marijuana tra Priolo, Melilli e Siracusa di due gruppi criminali entrati in conflitto tra loro.

© Riproduzione riservata