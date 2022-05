Lieto evento ad Avola: dopo 20 anni nasce un bambino all'ospedale Di Maria

Festa ed emozione all'ospedale Di Maria di Avola. Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia è infatti nato il primo bambino dopo 20 anni. Si chiama Emanuele Romano, quasi 4 kg alla nascita, ed è venuto alla luce con parto cesareo alle 14 di venerdì 7 maggio.

Il reparto è stato riaperto da pochi giorni dopo lo stop del 2002 ed è già perfettamente in funzione come dimostra il parto di ieri. A guidare l’equipe medica è Andrea Molino. La nascita del piccolo pone fine ad un vuoto che non riguardava solo Avola ma da due anni anche tutta la zona sud della provincia di Siracusa dopo la chiusura del reparto al Trigona di Noto.

Dopo la nascita del piccolo Emanuele, la famiglia Romano ha ricevuto anche la visita del sindaco Luca Cannata, che ha ringraziato l'Asp e l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza per la riapertura del reparto, e della deputata dell'Ars Rossana Cannata.

Tanti su Facebook i commenti di auguri alla famiglia e di soddisfazione per la riattivazione del reparto di Ginecologia ed Ostetricia. "Finalmente dopo tantissimi anni si ritorna a dire nato ad Avola", scrive Vania Inturri. "Da tanto tempo atteso questo evento, che possa essere solo l'inizio di tante cose belle per il nostro paese che merita", aggiunge Loredana Caruso. "Congratulazioni a chi ha lavorato per raggiungere questo importante traguardo", commenta Stella Dolce.

