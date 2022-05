Ospedale di Siracusa, disagi per l'esaurimento delle scorte di tamponi

Caos al pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa ieri, con file di ambulanze del 118 all’ingresso. Secondo quanto denunciato dalla Fsi-Usae sono finite le scorte di tamponi, per cui non è stato possibile l’accesso dei pazienti nella struttura sanitaria. «Non ci sono test anti Covid19 al Triage - ha spiegato all’Agi il segretario della Fsi-Usae di Siracusa, Renzo Spada - per cui non è stato possibile sottoporre i pazienti ai tamponi e verificare se fossero positivi o meno al virus». Una situazione che ha creato disagi all’utenza ed ai soccorritori.

