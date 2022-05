Investita a Siracusa, muore dopo 9 giorni di agonia: la famiglia dona gli organi

Non ce l’ha fatta la donna di 58 anni travolta da una Fiat Panda, il 22 aprile a scorso, mentre attraversava la strada in viale Luigi Cadorna, all’altezza dell’incrocio con via Caltanissetta, a Siracusa. Rimasta gravemente ferita, era stata soccorsa e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Le sue condizioni di salute sono peggiorate in questi giorni fino a spirare.

La signora è rimasta per 9 giorni di agonia. I familiari hanno prestato il loro consenso per l’espianto degli organi mentre la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

