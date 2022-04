Palazzolo Acreide, confessa l'uomo che ha danneggiato le fioriere comunali

Pronta la risposta dei Carabinieri di Palazzolo Acreide che in brevissimo tempo hanno individuato il responsabile del danneggiamento delle fioriere comunali. Nella mattina del 23 aprile il Sindaco Salvatore Gallo ha allertato i Carabinieri della locale Stazione poiché in nottata sconosciuti avevano estirpato i fiori dalle fioriere di Via Vittorio Emanuele e Piazza del Popolo, precisamente nei portici della Casa Comunale e negli spazi antistanti gli Uffici della Polizia Municipale.

Immediate le indagini e immediata la risposta. I Carabinieri hanno visionato le telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona, eseguito servizi di osservazione notturni, sentito qualche persona e in conclusione hanno identificato l’autore della bravata, un 32enne del luogo che, messo alle strette, ha ammesso le sue responsabilità senza tuttavia dare una spiegazione plausibile al suo gesto. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa per danneggiamento aggravato.

© Riproduzione riservata