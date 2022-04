Palazzolo Acreide, trovate otto bombe a mano della Seconda guerra mondiale

Otto bombe a mano della Seconda guerra mondiale, in pessimo stato di conservazione, sono state trovate, nei giorni scorsi, dai carabinieri di Palazzolo Acreide, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, in contrada Fondi. Dopo avere messo in sicurezza la zona, i militari hanno richiesto l’intervento di personale specializzato del nucleo artificieri di Catania che ha fatto brillare gli ordigni.

Un ritrovamento anche ad Avola: dopo avere ricevuto una segnalazione, i carabinieri hanno rinvenuto in un casolare diroccato in contrada Faldino, oltre 900 munizioni cal. 6,5 del 1934. Le cartucce, in pessimo stato di conservazione, si ritiene siano state abbandonate alla fine della Seconda guerra mondiale. Il munizionamento è stato sequestrato.

